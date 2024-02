CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Essilorluxottica hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 71,26 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Essilorluxottica eine Outperformance von +71,26 Prozent zeigt. Auch im Bereich "Zyklische Konsumgüter" übertrifft Essilorluxottica den Durchschnitt um 71,26 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend positiver wurde. Auch die Diskussionsintensität und Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen haben zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI), der aktuell bei 35,38 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Selbst bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv, was zu einer weiteren Einschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt kann die Aktie von Essilorluxottica also aufgrund ihrer starken Performance, positiven Stimmung und neutralen technischen Analyse mit einem positiven Rating bewertet werden.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre CIE Generale D'Optique Essilor-Analyse vom 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich CIE Generale D'Optique Essilor jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen CIE Generale D'Optique Essilor-Analyse.

CIE Generale D'Optique Essilor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...