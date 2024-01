CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Was könnte passieren?

Essilorluxottica wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden. Daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien, je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Essilorluxottica liegt mit einem Wert von 57,88 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 0. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkursvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Essilorluxottica damit 71,26 Prozent über dem Durchschnitt (0 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent. Essilorluxottica liegt aktuell 71,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Essilorluxottica liegt bei 43,99, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für die Essilorluxottica bewegt sich bei 40, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, weshalb auch hierfür die Einstufung "Neutral" vergeben wird.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anleger-Stimmung für Essilorluxottica positiv ist, während die fundamentalen Kriterien und der Branchenvergleich eine neutrale Bewertung ergeben. Der Relative Strength Index deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.