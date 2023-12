CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt etwa +9,70% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 04.12.2023 verzeichnete die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor einen Rückgang um -0,29%. Das Kursziel der Aktie liegt bei 194,82 EUR, und das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,91.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

In den vergangenen fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, belief sich die Kursentwicklung auf +0,58%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet. Die Analysten in den Bankhäusern scheinen diese Entwicklung erwartet zu haben, und die Stimmung ist eindeutig.

Analystenmeinungen und Empfehlungen

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 194,82 EUR hat, was Anlegern ein Potenzial von +9,70% bietet. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige die Aktie als starken Kauf ansehen, während andere sie lediglich als “halten” bewerten oder sogar zum Verkauf empfehlen.

Insgesamt sind jedoch etwa 75,00% der Analysten immer noch optimistisch hinsichtlich der Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor.

Fazit

Zusätzlich zur positiven Analysteneinschätzung wird die aktuelle Situation durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, der zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Einschätzung der Analysten deutet also darauf hin, dass die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor derzeit unterbewertet ist und Anlegern ein Potenzial für zukünftige Gewinne bietet. Dies ist jedoch eine Momentaufnahme und sollte nicht als Anlageempfehlung verstanden werden.

