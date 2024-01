CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Essilorluxottica diskutiert. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei Essilorluxottica wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Essilorluxottica daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Essilorluxottica liegt bei 0,65 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist dies ein neutraler Wert, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie abgibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Essilorluxottica zeigt mit einem Wert von 71,28 eine Einstufung als "Schlecht" an. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, weist mit 41,18 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.