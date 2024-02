CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Stimmung unter den Anlegern für Essilorluxottica ist derzeit besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Essilorluxottica-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Relative Strength Index (RSI) von 35,38 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat Essilorluxottica in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 71,26 Prozent erzielt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica mit einem Wert von 57,88 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auch auf dieser Basis als neutral eingestuft.