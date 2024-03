CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Essilorluxottica hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt, was mehr als 71 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Essilorluxottica mit 71,26 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Essilorluxottica-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 177,24 EUR lag und der aktuelle Kurs bei 208,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +17,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 188,62 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,38 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica 57, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als neutral eingestuft wird. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher in dieser Kategorie als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Essilorluxottica eine Dividendenrendite von 0,65 % aus, was 0,65 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich, dass Essilorluxottica eine starke Performance aufweist, sowohl in Bezug auf den Aktienkurs als auch in der technischen Analyse. Die fundamentale Bewertung ergibt ein neutrales Bild, während die Dividendenrendite leicht über dem Durchschnitt liegt.