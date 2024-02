CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für Essilorluxottica ergibt sich ein RSI von 49,13, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,26, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Bei der technischen Analyse der Essilorluxottica-Aktie ergibt sich eine Abweichung von +7,49 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +3,15 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich konnte Essilorluxottica eine Performance von 71,26 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt bei 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +71,26 Prozent für Essilorluxottica. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag das Unternehmen mit 71,26 Prozent über dem Durchschnitt. Insgesamt führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei der Analyse des Sentiments und Buzz. Die Diskussionsintensität hat sich verringert, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was wiederum zu einer schlechten Bewertung führt. Somit ergibt sich eine insgesamt schlechte Einstufung für Essilorluxottica.