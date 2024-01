CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Dividendenrendite von Essilorluxottica beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,65 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Essilorluxottica-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Essilorluxottica damit 71,26 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Essilorluxottica besonders positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Essilorluxottica-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 76, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt hingegen bei 46,1, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Essilorluxottica.