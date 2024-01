CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Das Internet hat eine große Wirkung auf die Stimmung und das Gespräch über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Bewertungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Essilorluxottica wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Essilorluxottica Aktie bei 174,89 EUR liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs ging jedoch bei 177,68 EUR aus dem Handel, was einem Abstand von +1,6 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 179,91 EUR, was zu einer Differenz von -1,24 Prozent und somit zu einem neutralen Signal führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Essilorluxottica nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund der geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine neutrale Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Essilorluxottica Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 70,14 liegt. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der RSI bei 58, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher die Kategorie des RSI als schlecht bewertet.