CIE Generale D'Optique Essilor: Aktie mit Kurspotential - 198,90 EUR

Die Aktie von CIE Generale D’Optique Essilor ist nach Ansicht von Experten derzeit nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt bei 198,90 EUR und bietet Anlegern ein Potenzial von +16,10%.

• CIE Generale D’Optique Essilor stieg am 02.06.2023 um +2,83%

• Guru-Rating für die Aktie bleibt unverändert bei 3,80

• Analysten sehen zuversichtlich in die Zukunft mit einem Anteil von +70%

Gestern legte CIE Generale D’Optique Essilor an der Börse um +2,83% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Gesamtverlust von -2,30%, was auf relativ pessimistische Marktbedingungen hindeutet.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung vorhergesehen hatten, herrscht insgesamt eine positive Stimmung gegenüber der Aktie.

Im Durchschnitt halten Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 198,90 EUR...