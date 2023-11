CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Aktie von Essilorluxottica hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt, was 71,26 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, während Essilorluxottica 71,26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica liegt bei 57, was ähnlich dem Durchschnitt für Werte aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Essilorluxottica. Basierend auf diesem Ergebnis wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Essilorluxottica beträgt 33,79 und der RSI25 beläuft sich auf 55,52. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.