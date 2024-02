CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Ist das noch wichtig?

Essilorluxottica: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Essilorluxottica-Aktie hat eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 42,61 Punkten, was bedeutet, dass die Essilorluxottica-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 46,76 und wird ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Damit erhält Essilorluxottica eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Essilorluxottica-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt, was 71,26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen zeigt, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Essilorluxottica waren. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Essilorluxottica daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Essilorluxottica in den verschiedenen Kategorien mit einer "Neutral"-Bewertung sowie einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung bewertet.

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen keine Anlageberatung darstellen und nur zu Informationszwecken dienen.