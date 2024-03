CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Essilorluxottica verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 71,26 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine durchschnittliche Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Essilorluxottica im Branchenvergleich um +71,26 Prozent überdurchschnittlich abschneidet. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 0 Prozent, was Essilorluxottica um beeindruckende 71,26 Prozent übertraf. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Essilorluxottica-Aktie aktuell bei 201,45 EUR gehandelt wird, was einen Abstand von +14,41 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 176,07 EUR bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 185,22 EUR zeigt sich mit einer Differenz von +8,76 Prozent ein positiver Trend. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse daher ein "Gut"-Signal.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Essilorluxottica ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,88 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Essilorluxottica besonders positive Diskussionen geführt, wobei an neun Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Auf dieser Basis erhält Essilorluxottica eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.