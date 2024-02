CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Essilorluxottica: Analysten bewerten die Aktie als "Neutral"

Die französisch-italienische Brillenglasfirma Essilorluxottica hat kürzlich eine Dividende von 0,65 % angekündigt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien, Bekleidung und Luxusgüter (0 %) ist dies nur eine leichte Steigerung. Die Differenz beträgt 0,65 Prozentpunkte, was dazu führt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica bei 57,88, was dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie weder als überbewertet noch als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Essilorluxottica veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird oft genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Essilorluxotticas RSI liegt bei 49,13, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beläuft sich auf 33,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral" für die Aktie von Essilorluxottica.