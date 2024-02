CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Gut oder schlecht?

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Essilorluxottica überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Essilorluxottica mit einer Dividende von 0,65 % nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (0 %). Daher wird die Ausschüttung als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica liegt bei einem Wert von 57 und ist damit im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Essilorluxottica, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen blieb unverändert. Insgesamt erhält Essilorluxottica in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.