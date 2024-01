CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Essilorluxottica-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 174,89 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 177,68 EUR lag, was einem Abstand von +1,6 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 179,91 EUR, was einer Differenz von -1,24 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf Dividenden schüttet Essilorluxottica derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 0,65 Prozentpunkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat die Essilorluxottica-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt, was 71,26 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, was bedeutet, dass Essilorluxottica aktuell 71,26 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine insgesamt positive Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Essilorluxottica war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen herrschte eine positive Diskussion vor, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.