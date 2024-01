CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen, abhängig von der Intensität der Diskussionen und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung. Im Falle von Essilorluxottica wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei Essilorluxottica führt ein RSI von 90,84 zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung von 41,65. Insgesamt wird daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" abgeleitet.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat Essilorluxottica in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 71,26 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine starke Überperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Essilorluxottica um 71,26 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um Essilorluxottica auf sozialen Plattformen war größtenteils positiv, und auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren vorwiegend positiv. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.