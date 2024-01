CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den letzten vier Wochen wurde eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Essilorluxottica in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica liegt bei 57, was im Vergleich zur Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Essilorluxottica-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dieses Signal bleibt auch bestehen, wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, da der Aktienkurs nur einen geringen Abstand von +1,91 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht ebenfalls einem neutralen Signal.

Insgesamt erhält die Essilorluxottica-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage der verschiedenen analysierten Kriterien.