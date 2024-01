CapitaLand Mall Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die CapitaLand Integrated Commercial Trust liegt bei 54,55, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die CapitaLand Integrated Commercial Trust derzeit 5,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +4,15 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über CapitaLand Integrated Commercial Trust in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen grün, was auf positive Diskussionen hinweist, während an einem Tag größtenteils neutrale Einstellungen vorherrschten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Beobachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum ergibt eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die CapitaLand Integrated Commercial Trust aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet eine gemischte, aber größtenteils positive Bewertung erhält.