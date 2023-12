CIE Generale D'Optique Essilor Aktie: Am Scheideweg

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Essilorluxottica wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 87,6 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutralere Situation, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essilorluxottica bei 57,88, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 173,47 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 181,2 EUR gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung, basierend auf den vergangenen 50 bzw. 200 Tagen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Essilorluxottica-Aktie in den letzten Wochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.