CIE Automotive Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse von Cie Automotive zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 25,84 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,1 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +1,01 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 24,84 EUR, was einem Unterschied von +5,07 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um Cie Automotive gab, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cie Automotive-Aktie beträgt 22, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,27, was auf eine neutrale Einstufung des Wertpapiers hindeutet.

Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Cie Automotive zu einem "Gut"-Rating. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Cie Automotive daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.