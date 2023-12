CIE Automotive Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Cie Automotive wurde in den vergangenen zwei Wochen in den sozialen Medien von den überwiegend privaten Nutzern positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung rund um den Wert wurde als "Gut" eingestuft, da überwiegend positive Themen angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cie Automotive-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 26,51 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (25,44 EUR) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde die Diskussionsintensität als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cie Automotive somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Cie Automotive weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Cie Automotive-Wertpapier damit in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating.