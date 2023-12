CIE Automotive Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

In den letzten beiden Wochen wurde Cie Automotive von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 46,15 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, bewegt sich bei 38, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 26,52 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (24,8 EUR) weist darauf hin, dass die Cie Automotive-Aktie ebenfalls "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Cie Automotive aufgrund der Anleger-Stimmung, des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse.