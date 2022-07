CICPE - die größte Konsumgüterausstellung im asiatisch-pazifischen Raum - wird in Chinas Freihandelshafen Hainan eröffnet

Haikou, China (ots/PRNewswire) -Die 2. internationale Konsumgütermesse China Expo (Hainan Expo) öffnete am 26. Juli in Haikou City, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Hainan, ihre Tore. Die diesjährige Hainan Expo, an der mehr als 2.800 Marken aus über 60 Ländern teilnehmen, soll eine Messe der Premieren werden, auf der viele Aussteller zum ersten Mal ausstellen und eine Reihe von Produkten in den kommenden Tagen erstmals vorgestellt werden. In den vergangenen zwei Tagen haben über 100 Tausend Besucher die Messe besucht.Seit der Eröffnung drängeln sich die Besucher, um einen Blick auf die ausgestellten hochwertigen Konsumgüter und Einzelanfertigungen chinesischer und internationaler Unternehmen zu werfen. Dell hat für jede seiner Notebook-Reihen neue Angebote auf den Markt gebracht. Der umweltbewusste chinesische Juwelier GAONAS stellte ein einzigartiges Stück "The Miner's Tear" aus, das die Expo-Themen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung widerspiegelt.Frankreich, das diesjährige Ehrengastland, brachte fast fünfzig Unternehmen und 250 Marken -von Hautpflege, Schönheit und Mode bis hin zu feinen französischen Weinen und Gourmetangeboten - auf der Expo vertreten und ist damit nach China das Land mit der größten Anzahl von Ausstellern.Am Eröffnungstag eröffnete L'Oreal mit zwei seiner wichtigsten Marken, Prada Fragrance und Takami, den touristischen Einzelhandel in Hainan. Gemeinsam mit ihren Partnern veröffentlichte sie außerdem den „Action Guide for Household Chemicals Industry to Promote Sustainable Consumption", den ersten Leitfaden seiner Art in China. Haikou Global Boutique Duty-Free City und das Modelabel Karl Lagerfeld haben eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.Am Eröffnungstag fanden insgesamt 74 Veranstaltungen statt, vor allem die 2. Global Consumer Innovation and Duty-Free and Tourism Retail Conference und 25 separate Veranstaltungen des Global Consumer Forum. Es wurden über 20 Verbraucherberichte von verschiedenen professionellen Forschungs- und Beratungsunternehmen zu verschiedenen Branchen veröffentlicht. In der Zwischenzeit wurde die 2. Hainan Expo Fashion Week eröffnet, und es fanden 48 Produktvorstellungen statt.Die China International Consumer Products Expo ist die einzige Messe dieser Art in China und gleichzeitig die größte im asiatisch-pazifischen Raum. Seit der ersten Expo vor über einem Jahr hat Hainan das Tempo bei der Angleichung seines Duty-free-Marktes an internationale Standards in Bezug auf Produktvielfalt, Marken und Preise erhöht. Der Offshore-Duty-Free-Markt in Hainan verzeichnete im Jahr 2021 ein schnelles Wachstum und überschritt die Umsatzgrenze von 60 Milliarden RMB (8,9 Milliarden USD).Die Hainan Expo hat sich zu einem wichtigen Schaufenster für Unternehmen außerhalb Chinas entwickelt, um mehr über den Freihandelshafen Hainan, den größten Freihandelshafen der Welt, zu erfahren, der immer mehr internationale Unternehmen anzieht, die sich dort niederlassen. Auf der letzten Expo kündigten Richemont, Taikoo und Pernod Ricard ihre Pläne an, sich in Hainan niederzulassen. In diesem Jahr erklärten die französische LVMH und das US-amerikanische Schwergewicht Dun & Bradstreet ihre Absicht, diesem Beispiel zu folgen, wobei LVMH ein regionales Versorgungszentrum für den Einzelhandel im Tourismusbereich einrichten will.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868225/Attendees_enter_2nd_China_International_Consumer_Products_Expo_officially_opened.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1868228/The_French_pavilion_2nd_CICPE__Photo_Li_Hao.jpgVideo https://www.youtube.com/watch?v=1tWKxMZH1FwFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1868230/A_French_exhibitor_shows_guests_French_pavilion__Photo_Wang_Kai.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1868232/The_2nd_China_International_Consumer_Products_Expo_held_Hainan_International.jpgPressekontakt:shumin chen,+86-15810205593,thisishainan@163.comOriginal-Content von: Hainan International Media Center (HIMC), übermittelt durch news aktuell