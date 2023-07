CIB FinTech und Huawei gewinnen gemeinsam den The Asian Banker's Award für Best Data Infrastructure Implementation in China

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SHENZHEN, China, 29. Juli 2023 /PRNewswire/ – Auf der Future of Finance China 2023 hat das renommierte internationale Finanzmagazin The Asian Banker die Gewinner seiner diesjährigen Financial Technology Awards bekannt gegeben. Industrial Digital Financial Services Co., Ltd. (kurz: CIB FinTech) und Huawei Technologies Co., Ltd. (kurz Huawei) haben in dieser Kategorie gemeinsam den Preis für Best Data Infrastructure Implementation in China gewonnen.Die Finanzbranche erlebt derzeit eine enorme Inflation der von ihr produzierten Datenmengen, und damit steigt auch ihr Wert. Finanzinstitute müssen heute Daten in Echtzeit abrufen und nutzen, was höhere Anforderungen an die Datenanwendung, -verwaltung und -sicherheit stellt.Basierend auf der Huawei Financial Data Intelligence Solution, die Software- und Hardwareprodukte wie Kunpeng, Kylin, HUAWEI CLOUD und Data Lakehouse umfasst, hat CIB FinTech eine integrierte Analyseplattform auf Unternehmensebene und für alle Szenarien entwickelt. Als technische Grundlage für Selbstbedienung, Echtzeit und intelligente Datendienste besteht die Plattform aus Teilplattformen für Daten, Planung, Verwaltung und Dienste. Sie ersetzt das ursprüngliche Data-Warehouse-System und fungiert als neues Herzstück der Datendienste der Gruppe, wobei sie die Datendienste unter vier Aspekten verbessert.1. Stärkung der grundlegenden Datenkapazitäten Die neue Analyseplattform basiert auf einer groß angelegten Architektur für verteiltes Rechnen und integriert das Batch-Data-Warehouse, das Echtzeit-Data-Warehouse und das IoT-Data-Warehouse, um eine hohe Skalierbarkeit und Verfügbarkeit zu erreichen. Sie erhöht die Anzahl der Knoten um das 12-fache und vergrößert den Hochverfügbarkeitsraum um das 20-fache.2. Datenanwendungen besser ermöglichen Durch den Aufbau einer Low-Code-Entwicklungsplattform hat die Gruppe ein vollständig visualisiertes Datenbeziehungsdiagramm erstellt. Dies verkürzt die Lernkurve erheblich, vereinfacht die Anwendungsentwicklung und beschleunigt die Forschung und Entwicklung.3. Verfeinert die Datenverwaltung und -kontrolle Es wird eine präzise Datenkarte erstellt, um Datenquellen genau zu verfolgen und den Wert der Daten zu bewerten. Durch multidimensionales Datenmanagement kann die Gruppe zukunftsweisende Lösungen für das Datenmanagement schaffen.4. Erweitert die gemeinsame Nutzung von Datenkapazitäten Die Gruppe kann ihren Mietern Zugang zu Datenspeicher- und Rechenkapazitäten gewähren und so ein flexibles Angebot schaffen, das ihren Geschäftsabteilungen eine optimale Erfahrung bei der Beschaffung und Nutzung von Daten ermöglicht.Mit der neuen Plattform hat die Industrial Bank eine solide technische Grundlage geschaffen, um die verschiedenen Geschäftsbereiche besser betreuen zu können.- Risikokontrolle: Die Plattform verbessert die Effizienz der Datenbereitstellung für die wichtigsten Berichte um 51 %, so dass Dutzende von Milliarden von Transaktionen in Sekundenschnelle analysiert werden können. Dies hilft der Zentrale, die Risiken genau zu analysieren und Betrug zu verhindern.- Marketing: Die Bank verfügt über ein optimiertes, präzises Vertriebsmodell, das mehrere Millionen Kunden abdeckt. Durch den Aufbau eines geschlossenen digitalen Marketingprozesses haben seine Marketingkampagnen jedes Jahr Milliarden von Interaktionen mit Personen.- Technologie: Die Wiederverwendungsrate von öffentlichen Schnittstellen wird um das 10-fache verbessert, was die F&E-Kosten erheblich senkt. Derzeit haben mehr als 300 Systeme Zugang zu den Datendiensten.CIB FinTech und Huawei haben gemeinsam die Datenplattform auf Unternehmensebene neu aufgebaut. Die Plattform stützt sich auf eine digitale Infrastruktur mit Selbstbedienungssteuerung, konvergenten Funktionen und intelligentem O&M. Sie steigert den Wert von Datenbeständen, optimiert die Erfahrung mit Datendiensten und verändert die Betriebs- und Gewinnmodelle von Banken, wodurch sowohl das Kundenerlebnis als auch die betriebliche Effizienz verbessert werden.Huawei taucht in die Datendomäne ein und ist weiterhin bestrebt, neue Szenarien zu erforschen und gleichzeitig mit Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um Finanzinstitute bei der Verbesserung ihrer Daten- und Intelligenzfähigkeiten zu unterstützen. Mit seiner vollständig konvergierten Cloud-Daten-KI-Computing-Lösung für Financial Data Intelligence beschleunigt Huawei die Freisetzung des Datenwerts und unterstützt Finanzinstitute bei der Innovation ihres Geschäfts.Weitere Informationen zur Huawei Financial Data Intelligence Lösung finden Sie auf https://e.huawei.com/en/industries/finance/data-intelligence (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3931686-1&h=2370206020&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3931686-1%26h%3D2399500239%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Findustries%252Ffinance%252Fdata-intelligence%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Findustries%252Ffinance%252Fdata-intelligence&a=https%3A%2F%2Fe.huawei.com%2Fen%2Findustries%2Ffinance%2Fdata-intelligence)Kontakt:hwebgcomms@huawei.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2165287/image_986294_20677656.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cib-fintech-und-huawei-gewinnen-gemeinsam-den-the-asian-bankers-award-fur-best-data-infrastructure-implementation-in-china-301888817.htmlOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell