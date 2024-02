CH Robinson Worldwide Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Aktienkurs von Ch Robinson Worldwide hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,66 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 8,73 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ch Robinson Worldwide eine Underperformance von -35,39 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 244,31 Prozent im letzten Jahr, und Ch Robinson Worldwide lag 270,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Somit erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Ch Robinson Worldwide investieren, können eine Dividendenrendite von 2,84 % erzielen. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Luftfracht und Logistik liegt dies jedoch um 1,98 Prozentpunkte niedriger. Aufgrund der geringeren Dividendenausschüttung erhält das Unternehmen eine Bewertung "Schlecht" in Bezug auf seine Ausschüttungspolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ch Robinson Worldwide liegt bei 24, was im Vergleich zum Durchschnittswert in der Branche "Luftfracht und Logistik" von 27,15 einen Rückgang von etwa 10 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser unterbewerteten Kennzahl erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in fundamentalen Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ch Robinson Worldwide-Aktie sowohl im langfristigen (200 Handelstage) als auch im kurzfristigen (50 Handelstage) Vergleich deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser charttechnischen Entwicklung erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Ch Robinson Worldwide basierend auf verschiedenen Kennzahlen und Vergleichen.