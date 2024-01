CH Robinson Worldwide Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Equitrans Midstream":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ch Robinson Worldwide liegt aktuell bei 23,9 und damit 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 27. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Ch Robinson Worldwide als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 41,56, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 44,98 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ch Robinson Worldwide-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 91,26 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 87,19 USD weicht somit um -4,46 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt mit einem letzten Schlusskurs von 84,02 USD eine "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Insgesamt erhält Ch Robinson Worldwide somit in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung, was auf eine stabile und ausgeglichene Positionierung am Markt hinweist.