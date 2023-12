CH Robinson Worldwide Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Ch Robinson Worldwide: Analyse der aktuellen Kennzahlen

Die Dividendenrendite von Ch Robinson Worldwide liegt bei 2,85 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (5,31 %) niedriger ist. Dies macht die Ausschüttung im Vergleich um 2,46 Prozentpunkte geringer und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung des Stimmungsbildes mit "Gut". Die Kommunikationsfrequenz zeigt dagegen eine leichte Reduktion, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ch Robinson Worldwide daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ch Robinson Worldwide liegt bei 22,55, während der Branchendurchschnitt bei 27,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 56,28 Punkten, was darauf hinweist, dass Ch Robinson Worldwide weder überkauft noch -verkauft ist, und eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,9, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Ch Robinson Worldwide-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.