CH Robinson Worldwide Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktie von Ch Robinson Worldwide hat in den letzten Tagen eine stabile Performance gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 91,38 USD, während der aktuelle Kurs bei 88,59 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -3,05 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 83,69 USD, was einem Abstand von +5,85 Prozent entspricht und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In den sozialen Medien wurde Ch Robinson Worldwide in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in der Anleger-Stimmung wider, die eine positive Einschätzung zulässt. Trotzdem wurden auch 8 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt wird Ch Robinson Worldwide daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Fundamental betrachtet hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,9, was unter dem Durchschnitt der Luftfracht- und Logistikbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.