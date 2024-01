CHW Acquisition Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Wag! hat sich auf 2,06 USD erhöht, während der Aktienkurs bei 1,7 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,48 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1,75 USD, was einen Abstand von -2,86 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI der Wag! liegt bei 84,72 und wird als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Wag! bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien sowie eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen führen zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt wird die Wag!-Aktie in verschiedenen Kategorien als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, der Anlegerstimmung und dem Sentiment in den sozialen Medien.