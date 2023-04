Nürnberg (ots) -NORMA ist einfach spitze - egal, ob in der Filiale oder im Netz! Das renommierte Technikmagazin CHIP hat den Onlineshop des Lebensmittel-Discounters erneut in sein Ranking "Leading Shops 2023" aufgenommen. Damit sticht NORMA24 aus einer Masse aus mehr als 10.000 Websites hervor, die umfassend in Sachen Transparenz und Sicherheit, Konditionen und Service, Benutzerfreundlichkeit sowie Produktinformationen und Präsentation analysiert wurden. Der NORMA-Onlineshop trägt damit das rote Gütesiegel von CHIP zum fünften Jahr in Folge und konnte sich laut der Experten "mit überzeugenden Ergebnissen gegenüber dem Wettbewerb deutlich abheben."Unter den besten Onlineshops DeutschlandsDas Webangebot des Nürnberger Discounters setzte sich gegen namhafte Konkurrenten durch. Nach der ersten Marktuntersuchung folgen drei weitere, strengere Analysen der Onlineshops, bevor das CHIP-Ranking finalisiert wird. Da NORMA in allen Tests vorbildlich abgeschnitten hat, kann sich das Unternehmen nun zu Recht als eines der führenden digitalen Shops in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bezeichnen.Die Digital-Experten des Prüfinstituts nehmen vor allem die Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit der jeweiligen Onlineshops unter die Lupe. Neben den Grundvoraussetzungen - beispielsweise ein vollständiges Impressum, den Hinweisen zum Datenschutz und der funktionierenden mobilen Nutzbarkeit - wird im Detail auf die umfassenden Informationen zu Lieferzeiten eines Produktes und die transparente Darstellung der Preise geachtet.Insgesamt landet NORMA24 somit auf einem Spitzenplatz im Ranking - weniger als zehn Prozent aller getesteten Shops in Deutschland schaffen es, diese hohen Anforderungen zu erfüllen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell