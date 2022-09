CHE-Studienkredittest: Spitzenbewertungen für Studienfonds der Deutschen Bildung

Frankfurt (ots) -Die Deutsche Bildung Studienfinanzierung hat in vier von fünf Kategorien eine Spitzenbewertung vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) erhalten. Der CHE-Studienkredittest 2022 hat insgesamt 53 Studienkredite, Darlehen und Studienfonds untersucht.Die Studienfinanzierung der Deutschen Bildung wird von Absolvent:innen nach dem erfolgreichen Studienabschluss abhängig vom erzielten Einkommen zurückgezahlt. Student:innen können monatliche Auszahlungen oder Einmalbeträge beantragen oder auch beides kombinieren. Zusätzlich werden sie durch die begleitende Deutsche Bildung Academy für ein erfolgreiches Studium und das Berufsleben beraten. Dazu zählen unter anderem Bewerbungsberatungen und 1:1-Coachings. Über das Prinzip des umgekehrten Generationenvertrages fließen die einkommensabhängigen Rückzahlungen wieder in die Finanzierung nachrückender Student:innen.Seit 2007 bietet die Deutsche Bildung dieses Finanzierungsmodell für das Studium an staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland und im Ausland an. "Im Fokus steht dabei besonders die Finanzierung von allgemeinen Lebenshaltungs- und Studienkosten, die das Studium oft zu einer Frage der Chancengerechtigkeit machen", sagt Anja Hofmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Bildung. "Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung durch steigende Energiepreise und die hohe Inflation verschärfen wird, was vor allem flexible Lösungen erfordert."Für Flexibilität hat die Studienfinanzierung der Deutschen Bildung neben den Kategorien Zugang, Kapazität und Risikobegrenzung die Spitzenbewertung erhalten. Die Kategorie "Kosten" wurde nicht bewertet, da die Rückzahlung je nach Einkommensentwicklung der finanzierten Absolvent:innen individuell variiert.Student:innen können sich unter www.deutsche-bildung.de ganzjährig für die Studienfinanzierung bewerben und auch später bei Bedarf noch Anpassungen beantragen.Pressekontakt:Deutsche Bildung AGStefanie Müller, PR & Kommunikationstefanie.mueller@deutsche-bildung.deTelefon: +49 (0)69 - 920 394 5 - 18Original-Content von: Deutsche Bildung AG, übermittelt durch news aktuell