CGrowth Capital Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cgrowth Capital als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cgrowth Capital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 0,01 USD für den Schlusskurs der Cgrowth Capital-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,006 USD, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine negative Abweichung, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Die Stimmung und die Diskussionen in sozialen Netzwerken über die Aktie von Cgrowth Capital waren in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anzahl der positiven Diskussionstage überwiegt die negativen Tage. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert. Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie von Cgrowth Capital insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Relative Strength Index, eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht und eine positive Einschätzung bezüglich des Anleger-Sentiments.