CGX Energy Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Kursbewegungen einer Aktie innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Für Cgx Energy liegt der RSI bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 63 für Cgx Energy, was als Anzeichen für eine neutrale Situation interpretiert wird und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Cgx Energy in dieser Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Cgx Energy eine Performance von -71,72 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -72,76 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwert lag die Performance um 72,76 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Cgx Energy liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 74,95 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Cgx Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cgx Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Cgx Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

