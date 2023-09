CGTN: Die nordöstliche Region von China wird die wirtschaftliche Neubelebung durch technische Innovation vorantreiben

Finanztrends Video zu BMW Vz



Peking, China (ots/PRNewswire) -„Wir haben volles Vertrauen in die umfassende Wiederbelebung des Nordostens in der neuen Ära," so der chinesische Präsident Xi Jinping während einer Inspektionsreise in den Nordosten Chinas im August letzten Jahres.Seit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) hat Xi die nordöstliche Region mehrfach besucht und mehrere Symposien zur umfassenden Wiederbelebung der Region veranstaltet, was zeigt, welche Bedeutung der chinesische Präsident dem Gebiet beimisst.Die nordöstliche Region, welche die Provinzen Liaoning, Jilin und Heilongjiang umfasst, hat große Fortschritte bei der wirtschaftlichen Wiederbelebung gemacht, eine Leistung, die Xi am Freitag bei einem weiteren Besuch in der Provinz Heilongjiang würdigte. Er betonte ebenfalls die Notwendigkeit, die technologische Innovation weiter voranzutreiben, was für die Förderung wichtiger Industrien in der Region von entscheidender Bedeutung ist.Aufbauend auf dem bestehenden industriellen Fundament der Region muss sie die hochwertige Entwicklung der fortschrittlichen Fertigung sorgfältig vorantreiben, die Modernisierung der traditionellen Industrien beschleunigen und die Kraft der technologischen Innovation nutzen, was eine kontinuierliche Optimierung der Wirtschafts- und Industriestruktur erfordert, so Xi.Die Region verfügt über eine Reihe strategischer Branchen, die sowohl für die nationale Wirtschaft als auch für die Sicherheit von größter Bedeutung sind. Sie bietet einen großen Entwicklungsspielraum und birgt ein immenses Potenzial, das aktiv zur zügigen Schaffung eines modernen industriellen Ökosystems beiträgt.Der steigende Anteil der Hightech-Industrien an der Binnenwirtschaft der Region ist ein vielversprechendes Zeichen für den Wiederaufschwung der Region. In der ersten Hälfte dieses Jahres stieg die Wertschöpfung der Hightech-Produktion im Industriesektor von Heilongjiang im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent und übertraf damit den Landesdurchschnitt um 16,3 Prozentpunkte. Die pharmazeutische Industrie verzeichnete einen Anstieg der Wertschöpfung um 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während die Luft- und Raumfahrtindustrie und der Ausrüstungssektor einen bemerkenswerten Anstieg um 24,2 Prozent verzeichneten.Dieser Trend bedeutet, dass der industrielle Wandel in eine Phase beschleunigten Wachstums eintritt, die eine Vielzahl neuer Katalysatoren für den Fortschritt hervorbringen kann. In der Zwischenzeit hat eine Reihe neuer Projekte in den drei Provinzen eine positive Reaktion auf die Ausweitung des Marktzugangs durch die Regierung signalisiert, was den Äußerungen von Xi am Freitag entspricht.„Wir sollten Handel, Investitionen, Verkehr und den Aufbau von Plattformen besser koordinieren, Aspekte wie Marktzugang, Faktormobilität und institutionelle Öffnung mutig erforschen und Pionierarbeit leisten und eine Öffnung nach außen schaffen", sagte Xi.In Shenyang, der Hauptstadt von Liaoning, wurden in der ersten Jahreshälfte über 730 Projekte im Wert von mehr als 100 Millionen Yuan (13,6 $ Millionen) gestartet, was einem Anstieg von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Vor allem internationale und einheimische Konzerne wie BMW und EVE Energy verstärkten ihre Präsenz in der Industriestadt und konzentrierten sich dabei auf den Sektor der Elektrofahrzeuge und weiteten ihre Investitionen aus. Die Gesamtinvestitionen dieser Unternehmen belaufen sich auf mehrere zehn Milliarden Yuan.In Jilin beschleunigt sich der Baufortschritt mehrerer „Megaprojekte", die sich auf neue Energien und Umweltsanierung konzentrieren, ebenfalls. Im Zeitraum von Januar bis Juli hat die Provinz 233 Projekte im Wert von mehr als 1 Milliarde Yuan angezogen, was einem Investitionswachstum von 23,7 Prozent entspricht.Die Region im Nordosten Chinas ist ebenfalls als landwirtschaftliches Zentrum Chinas bekannt, das laut Xi die Grundlage für die Gewährleistung der Ernährungssicherheit des Landes bilden soll.Die Region müsse die Entwicklung der Agrartechnologie stärker in den Vordergrund rücken und gleichzeitig eine technologieorientierte, umweltfreundliche und qualitätsorientierte Landwirtschaft sowie eine Landwirtschaft der Markenprodukte fördern, sagte er.Im Kreis Lishu, den Xi einst besuchte, konnte man ein Beispiel für die Entwicklung der technologiegestützten Landwirtschaft in der Region sehen. In Jilin, einem wichtigen Getreideanbaugebiet, wurde die traditionelle Bodenbearbeitung in ein Verfahren umgewandelt, das die Schwarzerde, die für die Getreideproduktion in der Provinz von zentraler Bedeutung ist, vollständig konserviert. In den letzten drei Jahren wurden die Anbauflächen im Rahmen des „Lishu-Modells" auf 3 Millionen mu (200.000 Hektar) verdoppelt, was dazu beitragen wird, dass die landwirtschaftliche Produktion in Jilin im Jahr 2022 mit 81,6 Milliarden jin (40 Millionen Tonnen) einen Rekordwert erreicht.https://news.cgtn.com/news/2023-09-08/China-s-northeast-region-to-advance-revitalization-via-tech-innovation-1mVZp8F42jK/index. htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-die-nordostliche-region-von-china-wird-die-wirtschaftliche-neubelebung-durch-technische-innovation-vorantreiben-301922500.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell