CGTN: Zeit mit Menschen verbringen: Die Tradition von Xi Jinping zum chinesischen Neujahrsfest

Peking (ots/PRNewswire) -In einem Dorfgewächshaus in der nordchinesischen Gemeinde Tianjin warten Gemüse und Früchte darauf, geerntet und transportiert zu werden. Einige wurden für die Lieferung verpackt, um auf den Esstischen der Bevölkerung serviert zu werden.Das Dorf Diliubu, das als Hauptlieferant von Gemüse für Peking und Tianjin bekannt ist, wird die Megastädte während des bevorstehenden Frühlingsfestes, dem chinesischen Neujahrsfest, mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen versorgen.Als erste Station seiner zweitägigen Inspektionsreise in Tianjin besuchte der chinesische Präsident Xi Jinping am Donnerstag die von den schweren Überschwemmungen im vergangenen Sommer betroffenen Dorfbewohner und informierte sich über die Erholung der örtlichen landwirtschaftlichen Produktion.„Ich kümmere mich besonders um die Beamten an der Basis und die Bürger, wenn wir das chinesische Neujahr einläuten", sagte Xi einmal, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist.Es ist seit Jahren Tradition, dass Xi vor dem Frühlingsfest, dem wichtigsten Feiertag im chinesischen Kalender, gewöhnliche Menschen, insbesondere benachteiligte Gruppen, besucht. Das Fest, das in diesem Jahr auf den 10. Februar fällt, wird traditionell im Kreise der Familie gefeiert.Die Menschen, an die Xi immer denktIn seiner Neujahrsbotschaft 2024 vor einem Monat zählte Xi die Themen auf, die ihm weiterhin am Herzen liegen, darunter Orte, die von Überschwemmungen, Taifunen, Erdbeben oder anderen Naturkatastrophen betroffen sind.Als er am Donnerstag die von den Überschwemmungen betroffenen Menschen im Dorf Diliubu besuchte, machte Xi einmal mehr seine Sorge um diese Menschen deutlich.„Das Zentralkomitee der KPCh, die Parteikomitees und die Regierungen auf allen Ebenen denken stets an die Sicherheit und das Wohlbefinden aller," sagte er zu den Dorfbewohnern.Es ist nicht das erste Mal, dass der chinesische Präsident einen von einer Katastrophe heimgesuchten Ort auswählt, um seine jährliche Inspektion vor dem Frühlingsfest einzuleiten. Im Januar 2022 trotzte er dem Schnee, um die Menschen in einem kleinen Dorf namens Fengnanyuan in der nordchinesischen Provinz Shanxi zu besuchen, das stark von den Überschwemmungen im Herbst betroffen war.Traditionelle chinesische Kultur weiterführenInmitten einer Vielzahl von alten Pavillons und verwinkelten Gassen, dreht sich in der Tianjin Ancient Culture Street, die viele renommierte Marken beherbergt, alles um die lebhaften Vorbereitungen für den Beginn des Jahres des Drachen.Das ikonische Tor im antiken Stil, das mit chinesischen Drachen- und Phönix-Motiven verziert ist, erstrahlt nun in einem leuchtenden „Chinarot" und zieht Besucher aus dem ganzen Land in seinen Bann.Bei seinem Besuch der Straße am Donnerstag betonte Xi, wie wichtig es ist, die traditionelle chinesische Kultur weiterzuführen – eine Botschaft, die er auch bei seinem letzten Besuch in Tianjin im Jahr 2019 unterstrich.Xi sagte, dass die Modernisierung Chinas ohne das Erbe und die Förderung der feinen traditionellen Kultur Chinas nicht möglich wäre.Er bezeichnete Tianjin als eine Stadt mit großem Charakter und Charme und rief dazu auf, Anstrengungen zu unternehmen, um die historischen und kulturellen Viertel zu schützen und sinnvoll zu nutzen, damit sie im Zuge des Aufbaus einer modernen Metropole strahlen können.