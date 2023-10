CGTN: Xi Jinping kündigt Chinas acht Schritte für eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit über die Neue Seidenstraße an

Peking (ots/PRNewswire) -Der chinesische Präsident Xi Jinping kündigte am Mittwoch an, dass China acht wichtige Schritte unternehmen wird, um das gemeinsame Streben nach einer qualitativ hochwertigen Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Ländern an der Neuen Seidenstraße zu unterstützen.Diese Ankündigung machte Xi in einer Grundsatzrede bei der Eröffnungszeremonie des dritten Seidenstraßen-Gipfels in Peking.Um eine praktische Zusammenarbeit für die Neue Seidenstraße (Belt and Road Initiative (BRI)) durchzuführen, sagte Xi, China verspreche mehr finanzielle Unterstützung für BRI-Projekte auf der Grundlage von Markt- und GeschäftsaktivitätenDie China Development Bank und die Export-Import Bank of China werden jeweils ein Finanzierungsfenster von 350 Milliarden Yuan (48,75 Milliarden US-Dollar) einrichten, und weitere 80 Milliarden Yuan werden in den Seidenstraßenfonds fließen, kündigte der chinesische Präsident an.Xi gab außerdem bekannt, dass auf der CEO-Konferenz während des Forums am Dienstag Verträge im Wert von 97,2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen wurden.China werde auch eine offene Weltwirtschaft durch Maßnahmen wie die Einrichtung von Pilotzonen für die E-Commerce-Zusammenarbeit auf der Seidenstraße, den Abschluss von Freihandelsabkommen und Investitionsschutzabkommen mit mehr Ländern und die Aufhebung aller Beschränkungen für den Zugang ausländischer Investitionen im verarbeitenden Gewerbe unterstützen, sagte er.Um das gemeinsame Streben nach einer qualitativ hochwertigen Belt-and-Road-Kooperation zu unterstützen, wird China laut Xi auch Schritte unternehmen, um ein mehrdimensionales Konnektivitätsnetzwerk für die Neue Seidenstraße aufzubauen, die grüne Entwicklung weiterhin zu fördern und wissenschaftliche und technologische Innovationen voranzutreiben.China werde auch den Austausch zwischen den Menschen unterstützen, die auf Integrität basierende Zusammenarbeit über die Neue Seidenstraße fördern und den Aufbau von Institutionen für die internationale Zusammenarbeit über die Neue Seidenstraße stärken, sagte Xi.In diesem Jahr wird das 10-jährige Bestehen der BRI gefeiert. Bis Juni 2023 hatte China mehr als 200 BRI-Kooperationsabkommen mit über 150 Ländern und über 30 internationalen Organisationen unterzeichnet.„Die Zusammenarbeit über die Neue Seidenstraße wurde von China vorgeschlagen, aber die Vorteile und Chancen, die sich daraus ergeben, können von der ganzen Welt genutzt werden", sagte Xi in seiner Rede.Bei der Eröffnungszeremonie lobten Staatsoberhäupter und Leiter internationaler Organisationen die im Rahmen der BRI in den letzten zehn Jahren erreichten Erfolge und zeigten sich zuversichtlich hinsichtlich der Aussichten.Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, die BRI verbinde sich sehr gut mit der Entwicklung von Integrationsprojekten in Regionen auf der ganzen Welt, während der indonesische Präsident Joko Widodo seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass die Entwicklungssynergien im Rahmen der BRI anhalten werden.UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte, die Relevanz der BRI sei angesichts der Herausforderungen, vor denen die Welt heute steht, unbestreitbar.https://news.cgtn.com/news/2023-10-18/Xi-Jinping-announces-steps-for-high-quality-Belt-and-Road-cooperation-1nZX2sGNdtK/index.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2250714/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-xi-jinping-kundigt-chinas-acht-schritte-fur-eine-qualitativ-hochwertige-zusammenarbeit-uber-die-neue-seidenstraWe-an-301960946.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell