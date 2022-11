CGTN: Xi zu Biden: Wir müssen die Verbindungen zwischen China und den USA wieder auf den richtigen Weg bringen

Peking (ots/PRNewswire) -PEKING, 15. November 2022 /PRNewswire/-- Während sich die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Volkswirtschaften der Welt auf der indonesischen Insel Bali zum G20-Gipfel versammelten, erregte das persönliche Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs Chinas und der Vereinigten Staaten weltweite Aufmerksamkeit.Am Montagnachmittag trafen sich der chinesische Präsident Xi Jinping und der amerikanische Präsident Joe Biden zu ihrem ersten persönlichen Gespräch seit dem Amtsantritt von Biden im Januar 2021.In seiner Eröffnungsrede wies Xi Biden darauf hin, dass China und die Vereinigten Staaten seit den ersten Kontakten und der Aufnahme diplomatischer Beziehungen auf mehr als 50 ereignisreiche Jahre mit Gewinnen und Verlusten, Erfahrungen und Lehren zurückblicken können.„Geschichte ist das beste Lehrbuch", so Xi. „Wir sollten sie als Spiegel und Orientierungshilfe für die Zukunft betrachten."Der chinesische Präsident erklärte sich dazu bereit, mit seinem amerikanischen Amtskollegen zusammenzuarbeiten, um die Beziehungen zwischen China und den USA wieder auf den Weg eines gesunden und stabilen Wachstums zu bringen, von dem beide Länder und die Welt insgesamt profitieren.Xi drängt in diesem Zeitalter des Wandels auf StaatskunstDas mit Spannung erwartete Treffen fand im Schatten von Turbulenzen in den Beziehungen zwischen China und den USA statt.Der aktuelle Zustand der Beziehungen zwischen China und den USA entspreche weder den grundlegenden Interessen der beiden Länder und Völker noch den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft, erklärte Xi.Als Staatsoberhäupter zweier bedeutsamer Länder müssen wir eine Führungsrolle einnehmen, die Beziehungen zwischen China und den USA auf Kurs bringen und sie auf einen Aufwärtspfad führen, fügte er hinzu.„Ein Staatsmann sollte darüber nachdenken und wissen, wohin er sein Land führen will", sagte der chinesische Präsident zu Biden. „Er sollte auch herausfinden, wie er mit anderen Ländern und der ganzen Welt auskommen kann.Xi wies darauf hin, dass sich in der heutigen Welt große Veränderungen in nie zuvor dagewesenem Ausmaß vollziehen, und sagte, die Menschheit stehe vor beispiellosen Herausforderungen.„Die Welt erwartet, dass China und die Vereinigten Staaten ihre Beziehungen vernünftig gestalten", meinte er.Die beiden Länder sollten mit allen anderen Nationen zusammenarbeiten, um mehr Hoffnung auf Weltfrieden zu schaffen, das Vertrauen in die globale Stabilität zu stärken und die gemeinsame Entwicklung voranzutreiben, betonte Xi.Biden, der als erster das Wort ergriff, sagte, die Vereinigten Staaten und China könnten Wege finden, gemeinsam dringende globale Probleme wie den Klimawandel und die unsichere Ernährungssituation anzugehen.Das Treffen am Montag war das sechste Gespräch zwischen den beiden Präsidenten.Xi erklärte, dass die beiden Staatsoberhäupter zwar über Videokonferenzen, Telefonate und Briefe miteinander Kontakt gehalten hätten, aber nichts davon den Austausch von Angesicht zu Angesicht ersetzen kann.https://news.cgtn.com/news/2022-11-14/Xi-tells-Biden-We-must-put-China-U-S-ties-back-on-right-track-1eXnfTexDhe/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=EqIX7sK5K9IView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-xi-zu-biden-wir-mussen-die-verbindungen-zwischen-china-und-den-usa-wieder-auf-den-richtigen-weg-bringen-301678681.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell