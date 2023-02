CGTN-Umfrage: Chinas wirtschaftlicher Aufschwung gewinnt weltweit starkes Vertrauen

Peking (ots/PRNewswire) -Laut jüngsten Umfragen der CGTN-Denkfabrik haben die Befragten weltweit großes Vertrauen in die wirtschaftliche Erholung Chinas.Eine Umfrage zeigt, dass 86,8 Prozent der Befragten weltweit die Bemühungen Chinas anerkennen, die COVID-19-Prävention und -Bekämpfung mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu koordinieren, während nur 9,03 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die entwickelten Volkswirtschaften bei der Bekämpfung der Pandemie besser abschneiden.Die chinesische Wirtschaft hat starke Anzeichen einer Erholung gezeigt, wie die Verbrauchsdaten während des Frühlingsfestes zeigen. Die Einnahmen aus dem Inlandstourismus beliefen sich auf 375,84 Milliarden Yuan (etwa 55,96 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. An den Kinokassen wurden während der Feiertage 6,76 Milliarden Yuan eingenommen.Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in seinem jüngsten Bericht zum Weltwirtschaftsausblick die Schätzung für das chinesische Wachstum auf 5,2 Prozent angehoben. Für die fortgeschrittenen Volkswirtschaften, einschließlich der Vereinigten Staaten, des Euroraums und des Vereinigten Königreichs, wird jedoch ein Rückgang des Wachstums auf 1,2 % im Jahr 2023 prognostiziert.Rückblickend war China die einzige große Volkswirtschaft der Welt, die im Jahr 2020 ein positives Wachstum erzielte, und sein BIP überstieg im vergangenen Jahr 120 Billionen Yuan und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Erholung.Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes sind die Preise in China in den letzten drei Jahren stabil geblieben, wobei der Verbraucherpreisindex im Durchschnitt um 1,8 Prozent gestiegen ist, was deutlich niedriger ist als in den USA, der Eurozone und anderen entwickelten Volkswirtschaften.Nach Angaben der Weltbank lag das Wirtschaftswachstum in den USA und in der Eurozone im Jahr 2020 bei -2,8 Prozent bzw. -6,1 Prozent. In den vergangenen zwei Jahren wurden aggressive Konjunkturmaßnahmen für diese Volkswirtschaften eingeführt.Im Jahr 2022 erreichte der Verbraucherpreisindex in den USA einen 40-Jahres-Höchststand, was die Lebenshaltungskosten der Menschen in die Höhe trieb.In einer Umfrage hat fast die Hälfte der Befragten in den wichtigsten Industrieländern erhebliche Preissteigerungen erlebt, während 48,7 Prozent von ihnen zugaben, dass ihre täglichen Ausgaben in den letzten drei Jahren gestiegen sind. Aber nur 23,24 Prozent von ihnen konnten ihr Einkommen im gleichen Zeitraum steigern.Von ihnen sagen 46,77 Prozent eine Rezession in den großen Industrieländern in diesem Jahr voraus.Um das Leben und die Gesundheit seiner Bevölkerung zu schützen, hat China in den vergangenen drei Jahren die Auswirkungen der fünf globalen Wellen und mehrerer inländischer COVID-19-Cluster wirksam bekämpft.Die Umfrage der Denkfabrik CGTN zeigt, dass 88,1 Prozent der Befragten die Erfolge Chinas bei der COVID-19-Prävention und -Kontrolle in den letzten drei Jahren anerkennen. Die wissenschaftliche und dynamische Anpassung der Epidemiepräventionspolitik des Landes wurde von 71,6 Prozent der weltweit Befragten voll anerkannt.Es wird davon ausgegangen, dass China mit seinen auf die nationalen Gegebenheiten abgestimmten Maßnahmen zur Bekämpfung von Epidemien dem weltweiten Wirtschaftsaufschwung nach der COVID-19-Ära mehr Schwung verleihen wird.Link:https://news.cgtn.com/news/2023-02-02/CGTN-poll-China-s-economic-rebound-wins-strong-global-confidence-1h5HNHrXbYk/index.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-umfrage-chinas-wirtschaftlicher-aufschwung-gewinnt-weltweit-starkes-vertrauen-301737585.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell