CGTN Think Tank: Wie passt sich die Gen Z an die Pandemie an?

Peking (ots/PRNewswire) -Die COVID-19-Pandemie hat das Leben der Menschen, die Art und Weise, wie sie arbeiten, lernen, konsumieren und sich unterhalten, dramatisch verändert. Laut einer US-Umfrage spürt die Generation Z den Stress der Pandemie mehr als jede andere Altersgruppe.Die Generation Z, die aus den zwischen 1995 und 2010 Geborenen besteht, sind echte Digital Natives, die in verschiedenen Bereichen Trends setzen. Die Pandemie hat zwar ihre Pläne durchkreuzt, aber sie haben sich auch angepasst und in verschiedenen Bereichen neue Trends gesetzt. Gleichzeitig gehen Arbeitgeber und Verbrauchermarken auf die Vorlieben und Interessen der Generation Z ein.Fast 85,2 Prozent der in China befragten jungen Menschen, die nach 1995 geboren wurden, sind bereit, einen flexiblen Arbeitsvertrag einzugehen, so der Gen Z Workplace Status and Trend Research Report von Zhaopin.com. Deloitte China stellt fest, dass 72 Prozent der Gen Z mehr Zeit für Remote-Arbeit erwarten. Neben den traditionellen Berufen erfreuen sich auch E-Commerce-Moderatoren, Designer von Kunstspielzeug, Robotik-Trainer und viele andere neue Berufe bei der Generation Z wachsender Beliebtheit.Beim Konsum ist die Selbstidentität stark mit der Gruppenidentität verknüpft, und die Gen Z ist durch gemeinsame Interessen verbunden. Laut Zak Dychtwald, Autor von „Young China", „suchen viele junge Generationen nach einem Gefühl der Identität bei den Marken, mit denen sie sich identifizieren, bei den Gruppen und Kulturen, denen sie angehören wollen." Außerdem bevorzugen sie immersive Erfahrungen und können sowohl Produzenten als auch Konsumenten sein. Erlebnisse machen sie glücklicher als materielle Gegenstände.Die Generation Z glaubt auch, dass effektiver Altruismus und Unternehmen die Welt verbessern können. Auf Tiktok werden Hashtags wie #ecofriendly, #climatechange, #vegan, #secondhand und andere von Millionen der Gen Z gesehen. Sie ergreifen Maßnahmen, um den Wandel voranzutreiben, den sie in der Welt sehen wollen. Sie warten nicht, sie erschaffen. Und sie entwickeln selbst Lösungen.Um mehr zu erfahren:Live: New Wind Vane: Trendsetting Gen Z and Brand Resurgencehttps://news.cgtn.com/news/2021-10-15/Live-New-Wind-Vane-Trendsetting-Gen-Z-and-brand-resurgences-14nTYA5eiZi/index.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1966381/CGTN_YOUNG_CHINA.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-think-tank-wie-passt-sich-die-gen-z-an-die-pandemie-an-301701531.htmlPressekontakt:Yuying Zhang,+86-19801021630,cgtnthinktank@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN Think Tank, World Laureates Association (WLA), National Communication Center for Science and Technology, CAST, übermittelt durch news aktuell