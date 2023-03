CGTN Think Tank: Beziehungen zwischen China und Europa: neue Höhen erkunden

Peking, 3. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Beziehungen zwischen China und Europa gehören zweifellos zu den wichtigsten der Welt. Chinas Spitzendiplomat Wang Yi hat soeben seine Reise nach Europa beendet. China und die EU werden demnächst häufige gegenseitige Besuche auf hoher Ebene abstatten, was ein starkes Signal für die Zusammenarbeit zwischen China und der EU sein wird. In der Zwischenzeit wird die europäische Wirtschaft eine Rezession knapp vermeiden, während Chinas Änderungen der COVID-Politik den Weg für eine solide Erholung ebnen.Wie sehen die wirtschaftlichen Aussichten der beiden großen Volkswirtschaften aus und wie sollen China und die EU zusammenarbeiten, um den wirtschaftlichen Aufschwung zu fördern? Wie können China und die EU die strategische Partnerschaft erneuern? In welchen Bereichen sollten beide Seiten die Zusammenarbeit vertiefen und unsere gemeinsamen Interessen vorantreiben? Wie würde die EU ihre Politik angesichts steigender geopolitischer Spannungen ausbalancieren?In diesem von CGTN Think Tank und dem Schiller-Institut gemeinsam organisierten TV-Panel diskutieren renommierte ehemalige politische Entscheidungsträger, Ökonomen, geopolitische Strategen, Rechts- und Handelsexperten und andere Interessengruppen die Beziehungen zwischen China und Europa in einer herausfordernden Zeit.https://news.cgtn.com/news/2023-02-28/Live-China-Europe-ties-exploring-new-heights-1hNq6fpOcSs/index.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=DDNp8PlrZ8QVideo – https://mma.prnewswire.com/media/2015234/0302_video.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-think-tank-beziehungen-zwischen-china-und-europa-neue-hohen-erkunden-301762319.htmlPressekontakt:Yuying Zhang,+86-19801021630,cgtnthinktank@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN Think Tank, World Laureates Association (WLA), National Communication Center for Science and Technology, CAST, übermittelt durch news aktuell