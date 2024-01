CGTN: So eröffnet die Modernisierung Chinas der Welt neue Chancen

Peking (ots/PRNewswire) -Die Modernisierung Chinas ist ein Ziel, das das chinesische Volk seit Generationen auf kontinuierlich weiter entwickelten Wegen verfolgt.Im Jahr 2023 begann für das Land das erste vollständige Jahr der Umsetzung der Leitprinzipien des 20. Nationalkongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und der Kurs für die nächste Stufe auf Chinas Weg zur Modernisierung wurde aufgezeigt.„Chinese Modernization, Global Opportunities" ist eine von CGTN gestartete spezielle interaktive Seite, die Chinas innere Entwicklung und seinen internationalen Beitrag im Jahr 2023 mit visuellen Effekten und ausführlichen Schilderungen detailliert beschreibt.Starker Fokus auf Modernisierung ChinasIm Jahr 2023 führte der chinesische Präsident Xi Jinping 14 Inspektionen im Inland durch, gab bei jedem Besuch detaillierte Pläne und Anweisungen aus und drängte auf unablässige Bemühungen, die auf den jeweiligen lokalen Bedarf abgestimmte Modernisierung Chinas voranzutreiben.Entwicklung war das am häufigsten genannte Stichwort bei Xis Inspektionsreisen, was eine intensive Fokussierung auf das Ziel erkennen lässt, die Modernisierung Chinas voranzutreiben.Xi betonte die Notwendigkeit, dass die von ihm besuchten Gebiete das neue Entwicklungskonzept vollständig umsetzten und hob hervor, wie wichtig es sei, sich auf die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung und den Aufbau eines neuen Entwicklungsschemas zu konzentrieren.Laut einer Analyse von CGTN sind neben Entwicklung auch Innovation, Technologie, Modernisierung, Ökologie, Kultur, Menschen, Wirtschaft, Qualität und Sicherheit die anderen wichtigsten Wörter und Ausdrücke, die Xi bei seinen Besuchen verwendete.Geleitet von den in seinem Entwicklungsplan dargelegten Zielen blieb China auch im Jahr 2023 ein führender Wachstumsmotor für die Weltwirtschaft. Der Internationale Währungsfonds hatte vorausgesagt, dass Chinas Wirtschaft im Jahr 2023 um 5,4 Prozent wachsen würde, im Einklang mit dem weltweit prognostizierten Tempo.Entwicklungdividenden mit der Welt geteiltIm Jahr 2023 förderte China globalen Wohlstand, Stabilität und Frieden, indem es die durch die Modernisierung gewonnenen Dividenden der Entwicklung mit der Welt teilte.Wie Präsident Xi in seiner Neujahrsansprache 2024 sagte: „Wir werden eng mit der internationalen Gemeinschaft für das gemeinsame Wohl der Menschheit zusammenarbeiten, eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufbauen und die Welt zu einem besseren Ort für alle machen."Beim ersten China-Zentralasien-Gipfel unterzeichneten China und die fünf zentralasiatischen Länder sieben bilaterale und multilaterale Dokumente sowie über 100 Kooperationsabkommen in verschiedenen Bereichen.Das dritte Belt-and-Road-Forum für internationale Zusammenarbeit im Oktober, die bedeutendste Feier zum 10. Jahrestag der Belt-and-Road-Initiative (BRI), brachte 458 Resultate, wobei Kooperationsvereinbarungen im Wert von 97,2 Milliarden US-Dollar abgeschlossen wurden.Während ihrer „offenen und fruchtbaren" Gespräche in Moskau entwarfen Präsident Xi und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin einen Plan für den Ausbau der bilateralen Beziehungen. Das mit Spannung erwartete Xi-Biden-Treffen in San Francisco spielte eine Schlüsselrolle bei der Neugestaltung der Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.Als Beitrag zum Aufstieg des Globalen Südens im Jahr 2023 unterstützte China die Expansion der Shanghai Cooperation Organization und der BRICS-Länder. Es initiierte außerdem eine Reihe von Plänen, um Afrika bei der Umsetzung der Modernisierung zu helfen, und unterzeichnete Kooperationsdokumente zur Belt-and-Road-Initiative mit allen 22 arabischen Nationen und der Liga der Arabischen Staaten.Im März einigten sich Saudi-Arabien und Iran unter Vermittlung Chinas auf die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen und die Wiedereröffnung ihrer Botschaften.China hat in Wort und Tat bewiesen, dass es nach wie vor den Weltfrieden unterstützt, zur globalen Entwicklung beiträgt und die internationale Ordnung verteidigt.https://news.cgtn.com/news/2023-12-31/How-Chinese-modernization-brings-new-opportunities-to-world-1pZoMDZdlSg/p.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-so-eroffnet-die-modernisierung-chinas-der-welt-neue-chancen-302024206.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell