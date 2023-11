CGTN: San Francisco als neuer Startpunkt für die Beziehungen zwischen China und den USA

Peking (ots/PRNewswire) -Der chinesische Präsident Xi Jinping und sein amerikanischer Amtskollege Joe Biden führten am Mittwoch im Filoli Estate in San Francisco einen offenen und ausführlichen Meinungsaustausch. Dieser mit Spannung erwartete Gipfel fand ein Jahr nach einem Treffen der beiden Präsidenten auf Bali, Indonesien, statt.Während des Treffens rief Präsident Xi die beiden Länder dazu auf, gemeinsam fünf Säulen für die bilateralen Beziehungen zu errichten und eine neue Vision von San Francisco für die Zukunft zu übernehmen. Er betonte, dass China konsequent bestrebt sei, eine stabile, gesunde und nachhaltige Beziehung mit den Vereinigten Staaten zu unterhalten. Gleichzeitig habe China Interessen, die geschützt werden müssen, Grundsätze, die eingehalten werden müssen, und rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen.China hoffe, dass die beiden Länder Partner, die sich gegenseitig respektieren und in Frieden koexistieren, sein können. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey Sachs sagte, dass die Idee des gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit, des Dialogs und der gemeinsamen Problemlösung „wirklich klug und von höchster Bedeutung sei", wie Xinhua berichtet.Freilich gibt es zwischen den beiden Ländern noch strategische Konflikte. Präsident Xi betonte auf dem Gipfel, dass die beiden Länder ihre Meinungsverschiedenheiten gemeinsam und wirksam bewältigen müssen, anstatt sie zu einer Kluft, die beide Länder voneinander trennt, werden zu lassen.Tatsächlich haben die beiden Seiten vor, während und nach dem Gipfeltreffen zwischen Xi und Biden eine Reihe wichtiger Übereinstimmungen zu funktionalen Themen erzielt, darunter Klimawandel, künstliche Intelligenz, Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung und in Bezug auf den zwischenmenschlichen Austausch.Das Engagement und die Zusammenarbeit zwischen China und den USA in diesen Fragen sind von entscheidender Bedeutung, um den Dialog und das Verständnis zwischen den beiden Seiten zu fördern und die Risiken von Konflikten und Konfrontationen, die aufgrund von Fehleinschätzungen entstehen, zu verringern.Die Zusammenarbeit zwischen China und den USA ist auch ein Ausdruck der Verantwortung gegenüber der internationalen Gemeinschaft. Während des Gipfels rief President Xi China und die Vereinigten Staaten auf, als große Länder gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, und betonte, dass die Probleme, denen die menschliche Gesellschaft gegenübersteht, nicht ohne Zusammenarbeit zwischen großen Ländern gelöst werden können.Joseph Nye, Universitätsprofessor und ehemaliger Dekan der Kennedy School of Government an der Harvard University, betonte, dass eine Entkopplung zwischen China und den USA unmöglich ist, da kein Land allein den Klimawandel, die Bedrohung durch die Pandemie oder andere transnationale Probleme bewältigen kann.China als größtes Entwicklungsland und die USA als größtes Industrieland sind für die Förderung des globalen Wirtschaftswachstums von entscheidender Bedeutung. Beide Länder spielen als ständige Mitglieder des United Nations Security Council und wichtige Teilnehmer am aktuellen global Governance-Mechanismus auch eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung globaler Herausforderungen.Von Bali bis San Francisco ist das riesige Schiff der chinesisch-amerikanischen Beziehungen durch versteckte Riffe und Stromschnellen gesegelt. Aber San Francisco ist kein Reiseziel. Die Stadt, die auf eine jahrhundertelange Geschichte des Austauschs zwischen Chinesen und Amerikanern zurückblicken kann, ist ein neuer Ausgangspunkt für die Beziehungen zwischen China und den USA.https://news.cgtn.com/news/2023-11-16/San-Francisco-a-new-starter-for-China-U-S-relations-1oMtcW3ua1q/index.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2280047/image_5009787_30551178.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-san-francisco-als-neuer-startpunkt-fur-die-beziehungen-zwischen-china-und-den-usa-301992273.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell