CGTN: Muttertag: Das Erbe der Liebe zwischen Xi Jinping und seiner Mutter

Beijing (ots/PRNewswire) -Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai feiern Menschen auf der ganzen Welt ihre Mütter und bringen ihre Liebe und Dankbarkeit dafür zum Ausdruck, dass sie ihnen Leben, Liebe und Fürsorge geschenkt haben.Die Familie ist das erste Klassenzimmer des Menschen, und die Eltern sind die ersten Lehrer der Kinder.Als Mutter des chinesischen Präsidenten Xi Jinping pflegt und erzieht Qi Xin Kinder stets mit großer Liebe und Mitgefühl.Xi, der von Qis Worten und Taten tief beeinflusst wurde, denkt immer an den Rat seiner Mutter und vergisst nie, warum er angefangen hat.Eltern sind die ersten Lehrer für KinderIm Jahr 1939 trat der 15-jährige Qi der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) bei und wurde ein überzeugter Anhänger der Werte und Überzeugungen der KPCh. Sie behielt die Gesamtsituation im Auge und bestand darauf, an der Basis zu arbeiten und sich in verschiedenen Positionen zu engagieren."Arbeite gut, lerne gut und gehe mit allem gut um", betrachtet Qi die Worte ihres Mannes als ihr Motto und beeinflusst ihre Kinder mit ihren Worten und Taten.Qi führt ein einfaches Leben, das in der Familie zur Tradition geworden ist. Egal, wie mühsam es war, sich neben der Arbeit um die Familie zu kümmern, sie hat ihre Arbeit nie aufgegeben. Ihr Lebensstil und die familiäre Atmosphäre haben die Werte von Xi geprägt.Im Laufe der Jahre hat Xi bei vielen Gelegenheiten die Bedeutung der Familie, der Familienerziehung und der Tugenden hervorgehoben.Während eines Treffens mit Vertretern der ersten Nationalen Konferenz der Modellfamilien im Jahr 2016 sagte Xi, Eltern sollten ihre Kinder durch Worte und Taten unterweisen, ihnen sowohl Wissen als auch Tugenden vermitteln und das, was sie lehren, in die Praxis umsetzen. "Sie sollten ihren Kindern helfen, den ersten Knopf in ihrem Leben zu drücken und den ersten Schritt auf der Leiter des Lebens zu machen.Als Jugendlicher bekam Xi von seiner Mutter ein einfaches Nähset geschenkt - ein Geschenk, das ihm den Mut geben sollte, eine schwierige Zeit zu überstehen und "den ersten Schritt ins Leben" zu machen.Auf den groben Stoff des Seesacks hat Qi mit roten Fäden die Worte "niang de xin (Mutterherz)" aufgestickt.'Wenn man seine Arbeit gut macht, ist das die größte Frömmigkeit'.Als treuer Sohn hat Xi immer versucht, so viel Zeit wie möglich mit seiner Mutter zu verbringen. Trotz seines engen Arbeitsplans fand er immer Zeit, mit ihr spazieren zu gehen.Als Xi während des Frühlingsfestes 2001 wegen der Arbeit nicht bei seinen Eltern sein konnte, rief Qi ihren Sohn an und sagte, dass er ihr und seinem Vater die größte kindliche Treue erweisen würde, solange er bei der Arbeit sein Bestes gebe."Sohn, ich habe Tausende und Abertausende von Worten für dich, aber in einem Satz: Ich hoffe, du trägst deine Verantwortung gut, so schwer sie auch sein mag", sagte Qi zu Xi am Telefon.Ihre unterstützenden Worte haben Xi sehr inspiriert, der Öffentlichkeit mit dem Ziel zu dienen, ein gutes Leben für chinesische Familien zu erreichen.Als Teenager wünschte sich Xi, "dass die Leute eine volle Mahlzeit mit Fleisch bekommen". Im Alter von 60 Jahren stellte er sich als "Diener des Volkes" vor, als er Dorfbewohner in Shibadong, einem Dorf der ethnischen Minderheit der Miao in der zentralchinesischen Provinz Hunan, besuchte.Wie Xi auf der Schlusssitzung der ersten Tagung des 14. Nationalen Volkskongresses sagte, ist das Vertrauen des Volkes die größte Motivation, die ihn antreibt, weiterzumarschieren, und eine große Verantwortung, die er auf sich nimmt.