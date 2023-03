CGTN: Mehr Eigenständigkeit, Stärke in Wissenschaft und Technik als Voraussetzung für eine hochwertige Entwicklung

Peking, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -Eine hochwertige Entwicklung, die eine innovative, koordinierte, grüne und offene Entwicklung und Entwicklung für alle beinhaltet, war eines der Schlagwörter bei Chinas gerade abgeschlossenen „Two Sessions", bei denen die Entwicklungsprioritäten 2023 der zweitgrößten Wirtschaft der Welt dargelegt wurden.Während einer Beratung mit den anderen Abgeordneten der Delegation der Provinz Jiangsu im Nationalen Volkskongress betonte Präsident Xi Jinping die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung und nannte sie die „erste und wichtigste" Aufgabe bei Chinas Modernisierungsbemühungen. Der Präsident wies darauf hin, dass die Beschleunigung der Bemühungen um eine größere Eigenständigkeit und Stärke in Wissenschaft und Technologie der Weg sei, den das Land zur Förderung einer hochwertigen Entwicklung einschlagen müsse.China solle eine größere Eigenständigkeit und Stärke in Wissenschaft und Technologie anstreben, industriellen Wandel und Modernisierung fördern, eine koordinierte Stadt-Land- und Regionalentwicklung vorantreiben und eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme wirtschaftliche und soziale Entwicklung begünstigen, bekräftigte Xi am Montag in seiner Rede auf dem Abschlusstreffen der ersten Sitzung des 14. Nationalen Volkskongresses.Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang versprach ebenfalls, sich auf die Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung zu konzentrieren. Er wies darauf hin, dass China seine Kapazitäten in den Bereichen Wissenschaft und Technologie sowie Innovation ausbauen, den Aufbau eines modernen Industriesystems beschleunigen und den Übergang zu einer grünen Entwicklung vorantreiben werde.China hat in den letzten Jahren Fortschritte bei der Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, der Ausweitung der Erzeugung sauberer Energien und der Förderung von Wachstumspolen mit regionalen Entwicklungsstrategien gemacht, neben Fortschritten in anderen Bereichen, um ein innovatives, koordiniertes, grünes, offenes und gemeinsames Wachstum anzustreben.Wissenschaftlich-technische Innovation unterstützt Chinas hochwertige EntwicklungBereits im Jahr 2014 hob Xi bei einer Inspektionsreise durch die Provinz Jiangsu die Rolle der Innovation für die wirtschaftliche Entwicklung hervor und sagte, dass China auf Innovationen setzen müsse, um eine kontinuierliche und gesunde wirtschaftliche Entwicklung zu erreichen.Laut dem Arbeitsbericht der Regierung für das Jahr 2023 hat China die Strategie der innovationsorientierten Entwicklung vollständig umgesetzt und die Industriestruktur in den letzten fünf Jahren verbessert und aufgewertet.China förderte die Entwicklung der Realwirtschaft durch Innovation und setzte die Förderung neuer Wachstumsmotoren fort, heißt es in dem Bericht. Die führende Rolle der technologischen Innovation sei gestärkt worden. Ergänzend dazu habe China eine Reihe von großen wissenschaftlich-technischen Innovationsprojekten gestartet und die Bemühungen um Durchbrüche bei Kerntechnologien in Schlüsselbereichen intensiviert.Im Streben nach einer qualitativ hochwertigen Entwicklung setzt China auch verstärkt auf technologische Innovation als primären Wachstumsmotor. Im Jahr 2022 gab China eine Rekordsumme von 3,09 Billionen Yuan (449 Mrd. USD) für Forschung und Entwicklung aus, was einem Anstieg um 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und auf die verstärkten Bemühungen des Landes, seine Innovationsfähigkeit für weitere Durchbrüche zu verbessern, zurückzuführen ist.China konnte seinen Platz im Global Innovation Index von Platz 34 im Jahr 2012 auf Platz 11 im letzten Jahr verbessern. Die Wirtschaft wuchs zwischen 2013 und 2021 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 6,6 Prozent und trug damit zu über 30 Prozent zum Weltwirtschaftswachstum bei.China macht wissenschaftlich-technische Innovation zum globalen öffentlichen GutBeim Ausbau seiner Stärke in Wissenschaft und Technologie hat sich China auch dazu verpflichtet, seine Technologie mit Partnern weltweit zu teilen und an der Verbesserung der globalen Wissenschafts- und Technologiepolitik mitzuwirken.China verfügt über das längste und meistgenutzte Hochgeschwindigkeitsbahnnetz der Welt und hat mit seiner fortschrittlichen Eisenbahntechnologie mehrere Länder beim Bau und der Modernisierung ihres Schienenverkehrs unterstützt. Der Länderdirektor der Weltbank für Südasien, Martin Raiser, erklärte, die Eisenbahntechnologie Chinas werde die Stadtentwicklung, den Tourismus und das regionale Wirtschaftswachstum voranbringen.Ein Beispiel ist die China-Laos-Eisenbahn, ein wegweisendes Projekt der Neuen Seidenstraße. Seit der Inbetriebnahme im Dezember 2021 hat sich das Binnenland Laos zu einem Drehkreuz der Landwege in Südostasien entwickelt. Der Eisenbahnabschnitt in Laos hat mehr als 110.000 örtliche Arbeitsplätze generiert.Durch multilaterale Mechanismen wie die Neue Seidenstraße und die Regional Comprehensive Economic Partnership haben Chinas wissenschaftlich-technische Errungenschaften neue Optionen in der 5G-Kommunikation, der Biomedizin und zahlreichen anderen Bereichen geschaffen und gleichzeitig für Wachstumsimpulse gesorgt.Chinas Satellitennavigationssystem BeiDou ist ein weiteres Beispiel für chinesische Produkte, Technologien und Dienstleistungen, die in mehr als 120 Ländern und Regionen eingesetzt werden.China hat in Übersee Zentren zur Förderung der Anwendung und Industrialisierung von BeiDou eingerichtet und ist bestrebt, eine solide Grundlage für die Satellitennavigationsindustrie zu schaffen, wie aus dem im November 2022 veröffentlichten Whitepaper mit dem Titel „China's BeiDou Navigation Satellite System in the New Era" hervorgeht.China verstärkt die Zusammenarbeit mit regionalen Organisationen wie der ASEAN, der Afrikanischen Union, der Liga der Arabischen Staaten und der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten und bringt BeiDou-basierte Lösungen in den Bereichen intelligente Städte, öffentliche Sicherheit, Präzisionslandwirtschaft, digitaler Verkehr sowie Katastrophenschutz und -vorbeugung heraus, die derzeit in Asien, Afrika und Lateinamerika erprobt werden, heißt es in dem Whitepaper.