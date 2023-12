CGTN: Jugend spielt eine tragende Rolle für chinesisch-vietnamesische Freundschaft

Peking (ots/PRNewswire) -Die Völker Chinas und Vietnams sind die Basis und die Lebensader der Freundschaft beider Länder. Das betonte Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KCP) und chinesischer Staatspräsident, in einem offiziellen Artikel, der am Dienstag in der Zeitung Nhan Dan Newspaper of Vietnam veröffentlicht wurde.Am Mittwoch trafen sich Xi Jinping und Nguyen Phu Trong, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnam, in Hanoi mit Jugendvertretern aus beiden Ländern sowie Menschen, die sich in besonderer Weise um die chinesisch-vietnamesische Freundschaft verdient gemacht haben.Beide betonten, dass die Völker beider Länder die Basis der chinesisch-vietnamesischen Freundschaft sind und die Jugend die Zukunft dieser Freundschaft prägt.Jugendaustausch fördernIn seinem Artikel rief Xi Jinping dazu auf, die Vermittlung der chinesischen Sprache zu fördern und die Zusammenarbeit in den Bereichen Berufsausbildung sowie Gesundheit und Sport auszubauen und damit zum Erfolg von wichtigen Veranstaltungen wie dem chinesisch-vietnamesischen Volksforum und dem chinesisch-vietnamesischen Jugendtreffen beizutragen. Ziel ist die Stärkung des gegenseitigen Verständnisses füreinander und eine Annäherung beider Völker, vor allem in der jüngeren Generation.„Wir sollten die freundschaftliche Zusammenarbeit und den Austausch untereinander stärken. Ein Schritt in diese Richtung ist der gegenseitige Austausch über zentrale Medienkanäle, Thinktanks, Kultur- und Tourismuseinrichtungen, Verlage sowie Radio, Film und Fernsehen", ergänzte er.Solche Veranstaltungen für den gegenseitigen Jugendaustausch fanden auch an der Universität von Hanoi in Vietnam statt. Im November sangen fast 400 junge Menschen aus China und Vietnam gemeinsam klassische Film- und Fernsehlieder, die sich in beiden Ländern großer Beliebtheit erfreuen.Die Universität richtete außerdem zusammen mit einem chinesischen Verlag einen Buchladen ein, in dem vietnamesische Studenten mehr über die chinesische Kultur lernen können.Xi Jinping setzt hohe Erwartungen in junge Menschen und hat sie wiederholt aufgefordert, ihre Träume zu verwirklichen und Verantwortung zu übernehmen. Am Mittwoch äußerte der chinesische Staatspräsident außerdem die Hoffnung, dass junge Menschen bei der Gestaltung der chinesisch-vietnamesischen Freundschaft die Führung übernehmen.Traditionelle Freundschaft fördernChina ist schon lange der größte Handelspartner Vietnams. Vietnam auf der anderen Seite ist Chinas viertgrößter Handelspartner weltweit.Mit Beginn des grenzüberschreitenden Güterzugverkehrs zwischen China und Vietnam und dem Smart Port-Programm wachsen die beiden Länder an ihren Grenzübergängen immer schneller zusammen. Vietnam exportiert große Mengen landwirtschaftlicher Produkte nach China, darunter Litschis, Duranfrüchte und Drachenfrüchte.Die inzwischen fast 20 Millionen Mal befahrene Metrolinie Cat Linh-Ha Dong in Hanoi, die den Einwohnern von Hanoi eine bequeme Art der Fortbewegung bietet, wurde wiederum von einem chinesischen Unternehmen gebaut.Xi Jinping hat hohe Erwartungen an die jungen Menschen in China und Vietnam. Sie sollen eine wichtige Rolle beim Ausbau der chinesisch-vietnamesischen Freundschaft übernehmen. Die gemeinsame Zukunft beider Länder hat seiner Auffassung nach große strategische Bedeutung.Xi Jinping forderte die jungen Menschen außerdem auf, sich für die Entwicklung des Asien-Pazifik-Raums einzusetzen und ihren Beitrag zum dauerhaften Frieden in der Region zu leisten.„Ich hoffe, dass die jungen Menschen beider Länder Pioniere für menschlichen Fortschritt sein werden und zum Aufbau einer Gesellschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die gesamte Menschheit beitragen werden", sagte Xi Jinping zu den Jugendvertretern.https://news.cgtn.com/news/2023-12-14/Role-of-youth-highly-anticipated-in-promoting-China-Vietnam-friendship-1pvuwUP7xXW/index.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-jugend-spielt-eine-tragende-rolle-fur-chinesisch-vietnamesische-freundschaft-302016115.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell