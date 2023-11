CGTN: China verspricht finanzielle Offenheit bei wachsendem Wirtschaftswachstum

Peking (ots/PRNewswire) -Chinas Finanzaufsichtsbehörden haben am Mittwoch bei der Eröffnungszeremonie des Financial Street Forum 2023 in Peking versprochen, die finanzielle Offenheit auf hohem Niveau zu erweitern, um mehr ausländische Investitionen anzuziehen.Das diesjährige Forum steht unter dem Motto „Better China, Better World: Enhancing Financial Openness and Cooperation for Shared Growth and Mutual Benefits" und wird bis Freitag dauern.Li Yunze, Direktor der Nationalen Verwaltung für Finanzregulierung, sagte, das Land werde den Finanzsektor weiter öffnen und mehr ausländische Finanzinstitute und langfristiges Kapital nach China holen.Li wies darauf hin, dass Chinas Vermögensverwaltungsbranche in ein „goldenes Zeitalter" eintritt, da die Einkommen steigen und die Anleger sich zunehmend für langfristige Investitionen und Value-Investments entscheiden.In den letzten Jahren hat China eine Reihe von Schritten zur Öffnung seines Finanzsektors unternommen. Dazu gehören die Abschaffung einer Obergrenze für ausländische Eigentumsrechte im Bank- und Versicherungssektor sowie die deutliche Verringerung der Markteintrittsschranken.Derzeit haben 30 der weltweit systemrelevanten Banken Niederlassungen in China eröffnet. Fast die Hälfte der 40 größten Versicherungsgesellschaften der Welt sind in den chinesischen Markt eingetreten.Li sagte, dass China die Umsetzung des Negativlisten-Managementsystems weiter beschleunigen wird, das ausländischen Finanzinstituten den Marktzugang ermöglicht, sofern er nicht ausdrücklich verboten ist.Pan Gongsheng, Präsident der People's Bank of China, sagte unterdessen, dass China die Liquidität in angemessenem Umfang aufrechterhalten werde, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützenEr betonte, wie wichtig es ist, die institutionelle Öffnung des Finanzmarktes stetig zu erweitern und die Erleichterung von Handel, Investitionen und Finanzierung zu fördern.Pan bekräftigte auch das Engagement des Landes für einen marktbasierten Wechselkurs und die stetige und schrittweise Internationalisierung des chinesischen Renminbi, auch bekannt als Yuan.Yi Huiman, Vorsitzender der China Securities Regulatory Commission, sagte, dass die wirtschaftliche Erholung Chinas nun auf festeren Füßen stehe und dass das Entwicklungspotenzial weiter freigesetzt werde.Er sagte, dass das Finanzwesen weiterhin seine entscheidende Rolle im Dienste der Realwirtschaft spielen wird und sich dabei auf fünf große Bereiche konzentrieren wird: Technologiefinanzierung, nachhaltige Finanzierung, integrative Finanzierung, Rentenfinanzierung und digitale Finanzierung.Yi betonte auch die Notwendigkeit, sich vor Risiken zu schützen, und versprach, alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine stabile und gesunde Entwicklung des Kapitalmarktes zu gewährleistenhttps://news.cgtn.com/news/2023-11-08/China-pledges-to-expand-financial-openness-as-economy-grows-1oz3CLuOTMk/index.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2270926/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-verspricht-finanzielle-offenheit-bei-wachsendem-wirtschaftswachstum-301982237.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell