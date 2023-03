CGTN: China strebt im Rahmen seiner Modernisierungsbemühungen ein besseres Leben auf dem Land an

Peking, 11. März 2023 (ots/PRNewswire) -Für den Weinbauexperten Xie Fuxin gehört es zu den Dingen in seinem Leben, auf die er am meisten stolz ist, wenn er sieht, wie die Weinbauern in der Stadt Nanping in der südostchinesischen Provinz Fujian die Armut überwinden und immer mehr Einkommen erzielen, nachdem sie die von ihm verteilten Weintrauben angepflanzt haben.Der 1943 geborene Xie hat sein ganzes Berufsleben der Förderung von Weinbautechniken und -sorten in den Dörfern der Stadt Nanping gewidmet und dies auch nach seiner Pensionierung noch 12 Jahre lang getan.Als einer der 225 Wissenschafts- und Technikexperten, die 1999 in 215 Dörfer geschickt wurden, um die Agrarwissenschaft und -technologie in Nanping bekannt zu machen, fuhr Xie mit dem Fahrrad zu den Gewächshäusern auf dem Land in Nanping, um technischen Unterricht zu geben.Im Jahr 2002 würdigte Xi Jinping, der damalige Gouverneur der Provinz Fujian, die Maßnahme von Nanping in einem Artikel und bezeichnete sie als nützliche Erkundung für die Innovation der ländlichen Arbeit.Während eines Gesprächs mit Xie im Jahr 2002 wusste Xi, dass ein mu (ca. 0,07 Hektar) Weintrauben einen Produktionswert von 7.000 Yuan (ca. 1.014 $) hat, und forderte Xie auf, mehr Dorfbewohner zum Weinbau zu ermutigen.Heutzutage gebe es in den Berggebieten von Nanping mehr als 70.000 Hektar Trauben, sagte Xie und fügte hinzu, dass die Traubenindustrie einen jährlichen Produktionswert von mehr als 600 Millionen Yuan erwirtschafte, was das Einkommen der Einheimischen nach der Überwindung der Armut erheblich erhöhe.Die Entwicklung von Nanping steht für Chinas Erfolge bei der Armutsbekämpfung und der Wiederbelebung des ländlichen Raums in den letzten Jahren.Gezielte ArmutsbekämpfungPräsident Xi stellte das Konzept der „gezielten Armutsbekämpfung" während einer Inspektionsreise in die zentralchinesische Provinz Hunan im November 2013 vor.Maßgeschneiderte industrielle Entwicklung, Standortverlagerung und ökologischer Ausgleich gehören zu den gezielten Maßnahmen, die zur Beseitigung der Armut ergriffen werden.Seitdem wurden 98,99 Millionen verarmte Landbewohner, die unter der Armutsgrenze leben, aus der Armut befreit, und alle 832 verarmten Landkreise und 128.000 verarmten Dörfer wurden von der Armutsliste gestrichen, sagte Xi auf einer nationalen Belobigungskonferenz am 25. Februar 2021 in Peking.Da das Land die absolute Armut beseitigt hat, sind die Konsolidierung der Errungenschaften bei der Armutsbekämpfung und die Wiederbelebung des ländlichen Raums zu zwei der Prioritäten des Landes bei der Verwirklichung der Modernisierung des allgemeinen Wohlstands geworden.Ländliche Wiederbelebung in vollem GangeXi wies darauf hin, dass die schwierigsten und mühsamsten Aufgaben beim Aufbau eines modernen sozialistischen Landes in jeder Hinsicht nach wie vor in den ländlichen Gebieten zu bewältigen sind, und versprach bei der Übergabe des Berichts an den 20. Nationalkongress der Communist Party of China (CPC) im vergangenen Oktober, die Bemühungen um die Wiederbelebung des ländlichen Raums in allen Bereichen zu verstärken.Die Wiederbelebung des ländlichen Raums ist auch von großer Bedeutung für die diesjährigen beiden Tagungen – das wichtigste Ereignis im politischen Kalender Chinas.China will in diesem Jahr die Getreideproduktion stabilisieren und die Wiederbelebung des ländlichen Raums vorantreiben. Das geht aus dem 2023 erstellten Arbeitsbericht der Regierung hervor, der am 5. März dem nationalen Parlament zur Beratung vorgelegt wurde.Das Land plant, die Getreideanbaufläche auf einem stabilen Niveau zu halten und eine neue Initiative zur Steigerung der Getreideproduktionskapazität um 50 Millionen Tonnen zu starten, so der Bericht, und wird außerdem die Saatgutindustrie beleben und die Entwicklung von Agrarwissenschaft, -technologie und -ausrüstung unterstützen.https://news.cgtn.com/news/2023-03-11/China-strives-for-better-rural-living-in-its-modernization-drive--1i5p7ULP2Te/index.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-strebt-im-rahmen-seiner-modernisierungsbemuhungen-ein-besseres-leben-auf-dem-land-an-301769607.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell