CGTN: China ist hinsichtlich seines Wachstumsziels von 5 % zuversichtlich und treibt die Weltwirtschaft weiterhin an

Peking (ots/PRNewswire) -Ein von den Vereinten Nationen im Mai veröffentlichter Bericht hob die Prognosen für das diesjährige Wirtschaftswachstum in China auf 5,3 Prozent an, nachdem zu Beginn des Jahres noch 4,8 Prozent vorhergesagt worden waren.Nach Angaben der Weltbank wird Chinas Wirtschaft im Jahr 2023 voraussichtlich um 5,6 Prozent wachsen, was einem Anstieg von 1,3 Prozent gegenüber der Prognose im Januar entspricht.Die Wirtschaft von China hat sich seit Anfang dieses Jahres weiter erholt und verbessert.„China war die Kraftquelle für das stetige Wachstum der Weltwirtschaft in den letzten zehn Jahren," erklärte der chinesische Ministerpräsident Li Qiang bei der Eröffnungsfeier des Summer Davos Forums in der nordchinesischen Stadt Tianjin am Dienstag.Li hob hervor, dass Chinas Wirtschaft tief in die Weltwirtschaft integriert ist, und merkte an, dass sich China in der Globalisierung weiterentwickle und zur stärksten Kraft bei der Aufrechterhaltung der Globalisierung werde.Chinas wirtschaftliche LeistungsfähigkeitDie besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten Chinas haben das Vertrauen des internationalen Marktes weiter gestärkt.In den ersten fünf Monaten dieses Jahres belief sich der Gesamtwert der chinesischen Ein- und Ausfuhren auf 16,77 Billionen Yuan (rund 2,32 Billionen Dollar), was einem Anstieg von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter waren Exporte in Höhe von 9,62 Billionen Yuan, was einem Anstieg von 8,1 Prozent entspricht, und Importe in Höhe von 7,15 Billionen Yuan, was einem Anstieg von 0,5 Prozent entspricht, wie die Allgemeine Zollverwaltung mitteilte.Mit der Konnektivität des regionalen Wirtschaftsaustauschs stiegen Chinas Importe und Exporte in andere Mitglieder des RCEP-Abkommens (Regional Comprehensive Economic Partnership) in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 stetig an und erreichten 5,11 Billionen Yuan, was einem Anstieg von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.„Die chinesische Wirtschaft hat noch immer ein riesiges Potenzial," erklärte Borge Brende, Präsident des World Economic Forums gegenüber CGTN.Es wird erwartet, dass China sein diesjähriges Wirtschaftswachstumsziel von rund 5 Prozent erreichen wird, wobei das Wachstum im zweiten Quartal das des ersten Quartals übertreffen werde, sagte Li auf dem Forum.Er betonte, dass China auch weiterhin eine starke Dynamik für den weltweiten Wirtschaftsaufschwung und das Wirtschaftswachstum liefern und für Investoren aus aller Welt gegenseitigen Nutzen und vorteilhafte Ergebnisse bringen wird.Erst kürzlich besuchten Führungskräfte zahlreicher multinationaler Unternehmen wie Apple, Tesla und BMW China, um über eine Zusammenarbeit zu verhandeln und nach Geschäftsmöglichkeiten zu suchen, was von ihrem Vertrauen in China zeugt.Wie Oliver Bate, Vorstandsvorsitzende der Allianz Group, bei der Teilnahme am China Development Forum im März erklärte, benötigt die internationale Gemeinschaft China mehr denn je.China handle nach einer neuen Entwicklungsphilosophie, fördere ein neues Entwicklungsparadigma in einem schnelleren Tempo und sei bestrebt, eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu erreichen, sagte der Premierminister.Förderung des WeltwirtschaftswachstumsDas kontinuierlich optimierte Geschäftsumfeld ist ein Schlüsselfaktor dafür, dass sich China weiterhin zu einem attraktiven Standort für ausländische Investitionen entwickelt.Einem Bericht des Chinesischen Rats für die Förderung des internationalen Handels (China Council für die Promotion of International Trade) zufolge bewerteten 97 Prozent der befragten ausländischen Unternehmen die von der chinesischen Regierung seit dem vierten Quartal des vergangenen Jahres verfolgte Politik für Auslandsinvestitionen als ,,zufriedenstellend" oder sogar besser.Die Zufriedenheit mit Indikatoren wie dem Zugang zu Finanzdienstleistungen, der Beilegung von Handelsstreitigkeiten und dem Marktzugang lag bei über 80 Prozent.Darüber hinaus hat Tesla angekündigt, seine Investitionen in China zu erhöhen und eine neue megagroße Fabrik in Shanghai zu errichten, in der das Energiespeicherprodukt Megapack des Unternehmens hergestellt werden soll.Der französische Flugzeughersteller Airbus kündigte den Bau einer zweiten Produktionslinie in Tianjin an. Im April kündigte der deutsche Volkswagen-Konzern an, 1 Milliarde Euro in China zu investieren, um dort ein Zentrum für Innovation, Bauteilbeschaffung sowie Forschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugen aufzubauen.China ist bereit, die Marktwirtschaft unbeirrt aufrechtzuerhalten und den Freihandel zu unterstützen, um die Weltwirtschaft in eine integrativere, widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft zu lenken, sagte der Premierminister.Er rief die internationale Gemeinschaft auf, sich der Politisierung von Wirtschafts- und Handelsfragen entschieden entgegenzustellen und gemeinsam die Stabilität und den ungehinderten Fluss der globalen Industrie- und Lieferketten aufrechtzuerhalten, und hoffte, dass die Früchte der wirtschaftlichen Globalisierung den verschiedenen Ländern und Menschen auf gerechtere Weise zugute kommen werden.https://news.cgtn.com/news/2023-06-27/Premier-Li-China-will-continue-to-drive-global-economic-growth--1kYiF2MFgcw/index.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-ist-hinsichtlich-seines-wachstumsziels-von-5--zuversichtlich-und-treibt-die-weltwirtschaft-weiterhin-an-301865912.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell