Beijing (ots/PRNewswire) -In den letzten drei Jahren hat China das Leben und die Gesundheit der Menschen stets als oberste Priorität behandelt und seine COVID-19-Maßnahmen an die sich verändernde Situation angepasst, wodurch nach allgemeiner Auffassung wertvolle Zeit für einen reibungslosen Übergang gewonnen wurde.Das Land hat seit November 2022 einen großen und entscheidenden Sieg bei der COVID-19-Prävention und -Kontrolle erzielt, erklärte der Ständige Ausschuss des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) auf einer Sitzung am Donnerstag.Es hat sich gezeigt, dass das wichtige Urteil, die politische Entscheidung und die Strategieanpassung der KPCh in Bezug auf COVID-19 völlig korrekt sind, hieß es auf der Sitzung, die vom Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCh, Xi Jinping, geleitet wurde.„Die Maßnahmen sind wirksam. Die Menschen erkennen sie an. Und der Erfolg ist gewaltig", hieß es.„Ein Wunder"Seit November 2022 hat China seine Präventions- und Kontrollmaßnahmen für COVID-19 ständig optimiert und angepasst, wobei der Schwerpunkt auf dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der Verhinderung schwerer Fälle lag.Im Rahmen einer grundlegenden Änderung seiner Bekämpfungspolitik hat das Land am 8. Januar 2023 damit begonnen, COVID-19 mit Maßnahmen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten der Klasse B anstelle von Infektionskrankheiten der Klasse A zu behandeln.Auf der Sitzung am Donnerstag wurde festgestellt, dass China in relativ kurzer Zeit einen stabilen Übergang in der Epidemieprävention und -bekämpfung vollzogen hat.Seit November wurden mehr als 200 Millionen Menschen medizinisch behandelt und fast 800.000 schwerkranke Patienten faktisch geheilt, wodurch die COVID-19-Sterblichkeitsrate in China zu den niedrigsten der Welt gehört.„Wir haben einen großen und entscheidenden Sieg bei der Epidemieprävention und -bekämpfung errungen und damit ein Wunder in der Menschheitsgeschichte vollbracht, bei dem ein Land mit einer großen Bevölkerung eine Pandemie erfolgreich überstanden hat", hieß es auf der Sitzung.Eine neue PhaseWährend für Chinas COVID-19-Bekämpfung eine neue Phase beginnt, hat das Land seine Maßnahmen zur Festigung der im Laufe der Jahre erzielten Erfolge bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie intensiviert.Es ist wichtig, die Kapazitäten zur Überwachung von Epidemien zu stärken und die regulären Frühwarnsysteme zu verbessern, indem ein zuverlässiger Überwachungs- und Meldemechanismus eingerichtet wird, so die KPCh-Führung auf ihrer Sitzung.Sie forderte auch Maßnahmen zur Erstellung eines wissenschaftlichen Plans für die nächsten Impfphasen, insbesondere zur Erhöhung der Impfquoten bei älteren Menschen.Angesichts der sich entwickelnden COVID-19-Stämme hat China auch die landesweite Förderung von Auffrischungsimpfungen intensiviert. Nach einem aktualisierten Aktionsplan des gemeinsamen COVID-19-Präventions- und Kontrollmechanismus des Staatsrats stehen jetzt neun Kombinationen von Auffrischungsimpfstoffen zur Verfügung, die auf verschiedenen technischen Wegen entwickelt wurden, darunter auch Impfstoffe, die eine gute Kreuzimmunität gegen den Omikron-Stamm bieten.Auf der Sitzung am Donnerstag wurden auch die Bemühungen um die Sicherstellung der Produktion von und Versorgung mit Medizinprodukten und die Verbesserung des Mechanismus für ihren koordinierten Einsatz hervorgehoben.Ferner sollten Anstrengungen unternommen werden, um wissenschaftliche und technologische Durchbrüche im Gesundheitssektor auf koordinierte Weise voranzutreiben und das Niveau von Wissenschaft und Technologie in den Bereichen Leben und Gesundheit zu verbessern, so die Schlussfolgerung der Sitzung.https://news.cgtn.com/news/2023-02-16/Xi-chairs-CPC-leadership-meeting-on-latest-COVID-19-response-1htrVJOaUBW/index.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-erringt-groWen-entscheidenden-sieg-bei-der-bekampfung-von-covid-19-kpch-fuhrung-301749736.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell